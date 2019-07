Uli Hoeneß will sich nach Medienberichten von allen Ämtern beim FC Bayern zurückziehen. Im November will er sich demnach nicht zur Wiederwahl als Vereinspräsident stellen. Auch seinen Posten als Aufsichtsratschef will er offenbar abgeben.

