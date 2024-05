Ende der Pokalreise in München

von Christoph Söller 14.05.2024 | 14:00 |

In einem Monat findet das Eröffnungsspiel der Fußball-EM in München statt. Bei der sogenannten TrophyTour war der Pokal bereits an allen neun Spielstätten zu sehen und kann ab heute in München bestaunt werden.