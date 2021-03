Endlich wieder Skifahren

Seit 08. März darf ein Skigebiet in Hessen wieder öffnen. In Willingen wurden die Pisten in den kalten Wochen beschneit. Jetzt können Wintersportler dort mit Termin und unter Hygiene-Auflagen im Flutlicht Skifahren.

