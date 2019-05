Nachrichten | heute - in Deutschland - Energieminister beraten über Netzausbau

Am heutigen Freitag demonstrieren die Schüler von „Fridays for Future“ vor dem Energieministerium in Hannover. Denn dort beraten heute die Energieminister der Bundesländer über den Netzausbau und die Weiterentwicklung von Öko-Energien.