"Engel am Zug" im Hauptbahnhof

Die Bahnhofsmission in Erfurt ist die einzige in ganz Deutschland ohne eigene Räume. „Engel am Zug“ nennt sich deshalb das Team der 25 ehrenamtlichen Helfer. Inzwischen gibt es Planungen für den Bau eines Pavillons im Erfurter Hauptbahnhof.

