Der LKW-Hersteller MAN will in Deutschland und Österreich rund 9500 Stellen streichen. Ganze Standorte könnten wegfallen. Das Unternehmen, das rote Zahlen schreibt, will dadurch Milliarden einsparen.

