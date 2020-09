Entlastung der Kommunen

Um die Kommunen während der Corona-Pandemie zu entlasten, sieht der Bund eine notwendige Grundgesetzänderung vor. Der Bundestag will diese heute beschließen. Wir zeigen am Beispiel der Stadt Bensheim wie groß die Not ist

