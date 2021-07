Entwarnung an der Steinbachtalsperre

In NRW konnte an der Steinbachtalsperre mittlerweile Entwarnung gegeben werden. Der Pegel der Talsperre hat einen unkritischen Zustand erreicht. Anwohner der angrenzenden Orte dürfen wieder in ihre Häuser.

