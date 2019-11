Erneut globaler Klimastreik

In mehr als 500 Städten allein in Deutschland gehen „Fridays for Future“- Aktivisten auf die Straße. Sie wollen noch einmal Druck machen – vor dem am Montag beginnenden Weltklimagipfel in Madrid, wo es um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens geht.

