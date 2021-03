Erntehelfer aus Osteuropa

Um osteuropäische Erntehelfer in der Corona Pandemie zu schützen, hat ein Spargelbauer sie in Arbeitsgruppen eingeteilt und in Zwei-Bett-Zimmern untergebracht. Außerdem sollen sie 115 Tage statt wie bisher 70 Tage in Deutschland arbeiten dürfen.

