Eröffnung von E-Ladepark

von Anna Buchschwenter 09.12.2024 | 14:00 |

Das Milence Charging Hub am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen ist der erste große E-Ladepark für LKW. Der Park ist ab jetzt eröffnet und bietet Platz für 8 LKW. Es ist einer von zwei Parks, die in der Region öffnen.