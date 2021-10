Erstaufnahmeeinrichtung Gießen

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen kommt es immer wieder zu Polizeieinsätzen. Aggressives Verhalten und Drogen sind der Auslöser für die Einsätze, die die Polizisten an ihre Grenzen bringen.

