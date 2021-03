In Berlin sollen in sogenannten Impfinseln Wohnungslose geimpft werden. Sie zählen aufgrund ihrer Lebenssituation zu den besonders vulnerablen Gruppen und sind in der Prioritätsgruppe 2 eingestuft.

