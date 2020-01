Erste Straßenschilder für Sehbehinderte

Die Stadt Wedel in Schleswig-Holstein möchte als erste Stadt in Deutschland flächendeckend zusätzliche Straßenschilder für Sehbehinderte anbieten. Blinde können dabei die Buchstaben auf den Aluschildern ertasten und sich so besser orientieren.

