EU-Innenminister beraten über Asylpolitik

Beim Treffen der EU-Innenminister in Innsbruck steht vor allem das Thema Schutz der Außengrenzen im Mittelpunkt. Am Rande des Treffens will Bundesinnenminister Seehofer (CSU) zudem über die Rücknahme von Flüchtlingen verhandeln.