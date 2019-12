Explosion in Blankenburg

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg in Sachsen-Anhalt ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Dutzende Menschen wurden verletzt. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

