Extreme Hitzewelle kommt

Die Temperaturen steigen von Tag zu Tag: Der Deutsche Wetterdienst sagt in Teilen Deutschlands um 40 Grad voraus und der Hitzerekord aus dem Jahr 2015 könnte am Donnerstag gebrochen werden. Auch in Stuttgart könnte der bisherige Rekord fallen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 24.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 24.07.2020