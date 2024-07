Fachkräftemangel in Thüringen

von Anna Buchschwenter 09.07.2024 | 14:00 |

Ob in Arztpraxen oder in der Gastronomie, der Fachkräftemangel belastet Verbraucher und Wirtschaft. Es fehlt an Nachwuchs. Die Parteien in Thüringen haben dazu kurz vor der Landtagswahl unterschiedliche Positionen.