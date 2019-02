Nachrichten | heute - in Deutschland - Kein Fahrverbot in Wiesbaden

Über ein Fahrverbot in Wiesbaden sollte heute erneut am Verwaltungsgericht entschieden werden. Die erste Verhandlung war im Dezember vertagt worden. Am Mittag nun die Überraschung: die deutsche Umwelthilfe hat ihre Klage zurückgezogen.