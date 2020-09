Familiendrama in Solingen

Am Donnerstag wurden fünf Kinder in einer Wohnung in Solingen tot aufgefunden. Unter Verdacht steht die 27-jährige Mutter, die sich vor einen Zug geworfen und schwer verletzt überlebt hat. Heute will die Polizei über die Ermittlungen informieren.

