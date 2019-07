Feierlichkeiten zum Tag der Franken

Typisch fränkisch? Bier, Rostbratwurst und Bayern. Doch die Franken sind nicht nur in Bayern zu Hause, sondern auch in Thüringen. Und so wuchs nach der Wende zusammen, was zusammen gehört. Das wird am Wochenende erstmals länderübergreifend gefeiert.

Beitragslänge: 1 min Datum: 08.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.07.2020