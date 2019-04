Nachrichten | heute - in Deutschland - Feuer in den Weinbergen

In Teilen Deutschlands ist für die nächsten Nächte Frost angesagt. Für die Winzer ein Problem, denn junge Rebstöcke würden bei Temperaturen unter null Grad erfrieren. In Sachsen lassen die Winzer deshalb nachts kleine Feuer in den Weinbergen brennen.