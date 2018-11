Ein Konzept, das aufgeht - jedenfalls in Berlin-Schönefeld. Hier steht die ECF-Farm, die die Aufzucht von Buntbarschen mit dem Anbau von Kräutern kombiniert. "Das Besondere ist eigentlich, dass das Wasser hier nicht aus der Leitung kommt oder aus dem Brunnen, sondern dass es erstmal über unsere Fische läuft", sagt Nicolas Leschke, Mitbegründer der ECF Farmsystems. "Hauptstadtbasilikum" und "Hauptstadtbarsch" heißen die Produkte, die so auf kürzestem Weg in rund 350 Supermärkten in der Region landen. Allein Tausende Töpfe Basilikum verlassen pro Woche die Farm.