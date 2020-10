In einigen Bundesländern haben bereits die Herbstferien begonnen. Für Urlauber wird es so langsam jedoch unübersichtlich wo welche Regeln gelten. Was muss man beachten, wenn man aus einem Risikogebiet kommt? Wann muss man einen Corona-Test vorlegen?

12.10.2020 12.10.2020 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen