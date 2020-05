Forderung nach Grenzöffnung

Die Landkreise entlang der Schweizer Grenze haben einen offenen Brief an Bundesinnenminister Seehofer geschrieben. Sie fordern die Öffnung der Grenzen. Die Geschäfte in Konstanz vermissen ihre Schweizer Kunden und die Menschen wollen sich wieder treffen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 08.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.05.2021