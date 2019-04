Nachrichten | heute - in Deutschland - Frauenhäuser in Not

Laut Statistik erleidet jede dritte Frau in Deutschland Gewalt in der Partnerschaft, für manche sind Frauenhäuser die letzte Rettung. Doch die meisten Frauenhäuser sind hoffnungslos überlaufen, es fehlt an Platz, Geld und Personal.