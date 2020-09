"Fridays for Future" ruft zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie wieder zu globalen Klima-Protesten auf. Während in München die Versammlung aufgrund hoher Infektionszahlen abgesagt wurde, versammelten sich in Berlin rund 10.000 Demonstranten.

