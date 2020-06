Fronleichnam in Corona-Zeiten

Wegen der Corona-Pandemie fallen in diesem Jahr fast alle Fronleichnamsprozessionen aus, auch in Bayern. Gottesdienste dürfen jedoch stattfinden, so auch im Liebfrauendom in München. 70 Gläubige durften den Gottesdienst besuchen.

