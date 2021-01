Frühjahrsputz in der Elbphilharmonie

In der Elbphilharmonie in Hamburg ist es derzeit aufgrund des Shutdowns ruhig. Daher bietet sich an die in Rekordzeit eingebaute Orgel grundlegend zu reinigen. Ein Blick in das Innere des Herzstücks im großen Saal.

