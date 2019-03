Nachrichten | heute - in Deutschland - Garnelen aus Sachsen

Es muss nicht immer Karpfen sein: In einer alten Weberei in der Oberlausitz züchtet ein gebürtiger Südafrikaner Garnelen, die eigentlich in tropischen Flüssen leben. Er betreibt damit neben der Karpfenzucht die einzige Garnelenfarm in Sachsen.