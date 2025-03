Gedenken an Germanwings-Katastrophe

von Torge Bode 24.03.2025 | 14:00 |

Heute vor zehn Jahren ist der Germanwings Flug 4U 9525 in den Alpen abgestürzt. Der psychisch kranke Kopilot wollte Suizid begehen und riss 150 Insassen mit in den Tod. Angehörige gedenken der Opfer am Absturzort.