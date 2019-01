Nachrichten | heute - in Deutschland - Erfurt: Gedenkstunde für NS-Opfer

Im Thüringer Landtag ist in einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. In seiner Rede hat Historiker Götz Aly vor einem verzerrten Blick auf die Vergangenheit gewarnt und besonders die AfD scharf angegriffen.