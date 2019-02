Nachrichten | heute - in Deutschland - Gedenkstunde für NS-Opfer

Der Bundestag gedenkt am heutigen Donnerstag der Opfer des Nationalsozialismus. Die zentrale Rede wird der israelische Historiker Saul Friedländer halten, dessen Eltern in Auschwitz ermordet wurden. Er selbst überlebte die NS-Zeit in einem Versteck.