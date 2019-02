Nachrichten | heute - in Deutschland - Gefahr durch Drohnen

Drohnen sind schwer in Mode, doch vor allem an Flughäfen sorgen sie immer wieder für ernste Behinderungen. Es gibt zwar verschiedene Abwehrsysteme auf dem Markt, doch bisher scheitert der Schutz von Flughäfen vor allem an der Umsetzung.