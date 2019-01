Nachrichten | heute - in Deutschland - Geschlechtergerechte Sprache in Hannover

In Hannover soll der offizielle Schriftverkehr in „geschlechtergerechter Verwaltungssprache“ formuliert werden und so werden aus Lehrern Lehrende und aus Wählern Wählende. Das Rathaus erhält dafür viel Zustimmung, aber auch Kritik.