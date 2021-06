Die deutsche Nationalelf hat das EM-Trainingslager in Seefeld verlassen. Heute Abend steht die Generalprobe gegen Lettland an. Eine letzte Chance für Trainer Löw und seine Jungs vor dem Turnierstart an der Taktik zu feilen.

