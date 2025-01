Glatteis-Unfälle in Süddeutschland

von Kai Witvrouwen 15.01.2025 | 14:00 |

In Baden-Württemberg und Bayern kam es in der Nacht zu hunderten Unfällen durch spiegelglatte Straßen. In Bayern kamen zwei Menschen ums Leben. Die Polizei warnt vor anhaltender Glätte.