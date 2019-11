Gönnheim: Zuviel Nitrat im Grundwasser

Gerade in ländlichen Gebieten können durch intensive Landwirtschaft Nitratwerte im Grundwasser besonders hoch sein und für Menschen sogar gefährlich werden. In Gönnheim in der Pfalz ist die Nitratbelastung im Grundwasser sogar auf Rekordhoch.

Datum: 18.11.2019