GroKo schnürt Konjunkturpaket

In der Großen Koalition herrscht Uneinigkeit über die Ausgestaltung des Corona-Konjunkturpakets. Dieses soll heute in der zweiten Runde der Verhandlungen beschlossen werden. Erwartet werden Maßnahmen in Höhe von 80 bis 100 Milliarden Euro.

Beitragslänge: 2 min Datum: 03.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.06.2021