Große Unterschiede bei Müllgebühren

Nach einer Studie des Forschungsunternehmens IW Consult variieren die Müllgebühren je nach Wohnort stark, teilweise um jährlich 600 Euro. Am günstigsten ist es in Flensburg, Nürnberg, Magdeburg und am teuersten in Leverkusen, Moers und Bergisch Gladbach.