Nachrichten | heute - in Deutschland - Großflächige Wald- und Moorbrände

Nach der anhaltenden Trockenheit ist die Feuerwehr im Landkreis Vechta in Niedersachsen bei einem großflächigen Moorbrand im Einsatz. Auch in Brandenburg mussten Feuerwehren am Wochenende Waldbrände bekämpfen. Mittlerweile sind alle Feuer unter Kontrolle.