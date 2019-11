Grubenunglück in Teutschenthal

Bei einer Verpuffung in der Bergbaugrube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt wurden zwei Menschen verletzt. Etwa 35 Menschen saßen unter Tage in einem Sicherheitsraum fest, jedoch konnten alle mittlerweile gerettet werden.

