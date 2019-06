Gründerpreis für Schüler aus Hessen

Der diesjährige Gründerpreis für Schüler ging am Dienstagabend in Hamburg an fünf Schüler der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim. Sie überzeugten mit ihrer Idee für ein einfaches und effektives Reinigungssystem für Trinkwasser.

Beitragslänge: 1 min Datum: 26.06.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.06.2020