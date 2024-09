Habeck lädt zu Autogipfel

von Scarlett Sternberg 20.09.2024 | 14:00 |

Deutsche Autohersteller in der Krise: Bundeswirtschaftsminister Habeck besucht VW-Werk in Emden und zieht neue Fördermaßnahmen für Elektroautos in Betracht. Am Montag lädt er zum Autogipfel nach Berlin.