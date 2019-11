Härtere Strafen für Antisemitismus

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, will eine härtere Bestrafung für antisemitisch motivierte Straftaten durchsetzen. Damit solle ein wichtiges Signal an die jüdische Gemeinde in Deutschland gesendet werden.

Beitragslänge: 1 min Datum: 13.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.11.2020