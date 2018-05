hallo deutschland mondän vom 31. Mai 2018

2016 wurden hier rekordverdächtige 214 Millionen Tonnen Güter umgesetzt. Traditionell gilt die Stadt auch als wichtigster Diamanten-Umschlagplatz der Welt. Rund 70 Prozent aller Rohdiamanten werden hier gehandelt. Doch bei allem "Kaufmannsdenken" lebt man in Antwerpen die Lust am Genuss, am Essen und Trinken, an schickem Design und lässigem Savoir-vivre - allein im eng umgrenzten Stadtgebiet drängeln sich neun Sterne-Restaurants. "hallo deutschland mondän" schaut hinter die Kulissen der mächtigen Kaufmannsstadt und erkundet den Zauber der "Flämischen Schönen".