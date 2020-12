Hanauer Busse mit UV-C Filtern

Mit UV-Lampen in Lüftungskanälen von Bussen will Hanau die Ansteckungsgefahr im ÖPNV verringern. 150.000 Euro kostet die Ausstattung von 30 Bussen. Die Stadt möchte dazu beitragen ein sicheres Umfeld für Bürger zu schaffen, so Bürgermeister Kaminsky.

