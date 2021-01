Handball-WM im Zeichen von Corona

Bei der Handball WM in Ägypten trifft die deutsche Mannschaft am Dienstag auf Ungarn. Doch die Kritik am Turnier während der Pandemie steigt. Das letzte Spiel gegen Kap Verde wurde abgesagt, da die Gegner mehrere positive Corona-Fälle hatten.

1 min 1 min 19.01.2021 19.01.2021 Video verfügbar bis 19.01.2022 Video herunterladen