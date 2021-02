Unternehmer und Händler in Kleve fühlen sich im Stich gelassen. Sie ziehen auf die Straße und fordern eine klare Perspektive. Die Hilfen kommen nur schleppend an. 60 Prozent der Händler rechnen in diesem Jahr mit der Schließung ihres Betriebes.

