Haus der Zukunft mit KI

von Sven Rieken 16.01.2025 | 14:00 |

Der Gesamtverband präsentiert auf der GET Nord Messe ein 100 qm großes Modellhaus, in dem KI, smarte Gebäudetechnik und energieeffiziente Systeme demonstriert. Zum Beispiel ein neues Filtersystem, mit dem alle Viren in der Luft eliminiert werden können.